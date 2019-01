«Zwingli» übernimmt souverän die Spitze

Stefan Haupts «Zwingli»-Drama mit Max Simonischek in der Hauptrolle hat am Wochenende gut 28'000 Personen in die Deutschschweizer Kinos gelockt. Das ist kein Spitzenresultat. Gleichwohl hat er die Konkurrenz weit hinter sich gelassen.