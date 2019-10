5. Platz in Brasilien für Zürcher Judoka Nils Stump Nils Stump erkämpft sich am Grand Slam Brasilia im Limit bis 73 kg mit 3:2 Siegen Platz 5.

Der Zürcher Nils Stump (links) an der EM 2018 in Tel Aviv (Bild: KEYSTONE/AP/ARIEL SCHALIT)

(sda)

Der 22-jährige Ustermer Stump sammelte mit seinem 5. Platz in Brasilien wertvolle Punkte im Kampf für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Im Kampf um einen der beiden dritten Plätze unterlag Stump dem Deutschen Anthony Zingg, den er Ende August an der WM in Tokio in der Auftaktrunde noch bezwungen hatte.