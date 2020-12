American Football 6 Touchdowns: Kamara egalisiert NFL-Rekord Alvin Kamara egalisiert in der amerikanischen Football-Liga NFL am ersten Weihnachtstag einen 91 Jahre alten Rekord.

Nicht zu stoppen: Alvin Kamara von den New Orleans Saints lief am Weihnachtstag zu sechs Touchdowns KEYSTONE/AP/Brett Duke

(sda)

Beim 52:33-Sieg der New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings lief der 25-jährige Rushing Back zu sechs Touchdowns. Sechs dieser Lauf-Touchdowns (im Gegensatz zu gefangenen) waren zuvor einzig Ernie Nevers von den Chicago Cardinals im Jahr 1929 gelungen.

Eine historische Marke stellte auch Drew Brees auf. Der 41-jährige Quarterback der Saints übertraf als erster Spielmacher in der NFL-Geschichte die Grenze von 80'000 Yards. New Orleans sicherte sich mit dem Sieg zum vierten Mal nacheinander den Titel in der South Division und qualifizierte sich für die Playoffs.