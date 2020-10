Achtelfinal-Knüller geplatzt: Wawrinka bleibt an Hugo Gaston hängen

Stan Wawrinka scheidet am French Open in der 3. Runde aus. Der Lausanner verliert gegen den 20-jährigen französischen Underdog Hugo Gaston (ATP 239) in 3:10 Stunden 6:2, 3:6, 3:6, 6:4, 0:6.