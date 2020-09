Adi Hütter verlängert Vertrag in Frankfurt vorzeitig Eintracht Frankfurt plant über die bisherige Vereinbarung hinaus mit Trainer Adi Hütter.

Adi Hütter bleibt zumindest bis 2023 Trainer von Eintracht Frankfurt KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

(sda)

Der Bundesligist hat den am Ende der kommenden Saison auslaufenden Vertrag mit dem 50-jährigen Vorarlberger vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Hütter hatte im Sommer 2018 von den Young Boys in die Metropole am Main gewechselt.