Aegerter stürzt und verliert Weltcup-Führung Im zweiten Rennen der MotoE beim Grand Prix der Emilia-Romagna in Misano verliert der Schweizer Dominique Aegerter die Gesamtführung, weil er unverschuldet ausfällt

Riesiges Pech im Sonntagsrennen: Dominique Aegerter KEYSTONE/EPA/ROMAN RIOS

(sda)

In der 2. Runde fuhr der Italiener Tommaso Marcon von hinten in die Maschine von Aegerter und brachte diesen zu Fall. Der 29-jährige Berner blieb unverletzt und rappelte sich schnell wieder auf, mehr als der 16. Platz war in dem nur sieben Runden langen Rennen aber nicht mehr möglich.

Aegerter blieb so ohne Punkte und verlor die Führung im Weltcup an den Italiener Matteo Ferrari (82:86), der das Rennen am Sonntag gewann. Mit 79 Punkten folgt der Spanier Jordi Torres.

Die letzten beiden Rennen der Elektrobike-Klasse stehen am 10. und 11. Oktober in Le Mans im Programm.