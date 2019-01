Afimico Pululu von Basel zu Xamax Der FC Basel leiht den 19-jährigen Afimico Pululu bis Saisonende an den Ligakonkurrenten Neuchâtel Xamax aus.

Afimico Pululu spielt im kommenden Halbjahr in Neuenburg (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

(sda)

Der angolanisch-französische Stürmer stand seit Sommer 2017 im Profikader des FC Basel. In der laufenden Saison kam er zu diversen Kurzeinsätzen, zweimal stand er in der Super League in der Startformation. Pululu besitzt beim FC Basel einen Vertrag bis Sommer 2020.