Agüero überholt Henry, Manchester City überholt Leicester Dreifache Freude für Sergio Agüero: Er schiesst beim 6:1 von Manchester City bei Aston Villa drei Tore, ist nun bester ausländischer Torschütze der Premier League und mit seinem Team wieder Zweiter.

(sda)

Manchester City überholte dank dem Kantersieg das zweitklassierte Leicester City und ist erstmals seit über zwei Monaten wieder erster Verfolger von Leader Liverpool. Wobei man bei einem Rückstand von 14 Punkten und einem Spiel mehr kaum mehr davon reden kann, dass Manchester City den FC Liverpool verfolgt.

Immerhin aber gibt es eine Statistik, in der Manchester City vor dem Leader liegt. Das Team von Pep Guardiola hat dank dem halben Dutzend bei Aston Villa 62 Meisterschaftstore erzielt - 12 mehr als der FC Liverpool. Das 6:1 war dabei noch nicht einmal der höchste Saisonsieg des Meisters. Sergio Agüero und Co. hatten im September Watford sogar 8:0 abgefertigt. Insgesamt schoss Manchester City schon fünf Mal vier Tore oder mehr in einem Spiel der Premier League.

Agüero besser als Henry

Der Argentinier Agüero war gegen Aufsteiger Aston Villa drei Mal erfolgreich und hat nun 177 Premier-League-Tore erzielt. Er ist damit vor dem Franzosen Thierry Henry der beste ausländische Torschütze der Premier League.

Telegramm:

Aston Villa - Manchester City 1:6 (0:4). - 41'823 Zuschauer. - Tore: 18. Mahrez 0:1. 24. Mahrez 0:2. 28. Agüero 0:3. 45. Gabriel Jesus 0:4. 57. Agüero 0:5. 81. Agüero 0:6. 91. El Ghazi (Foulpenalty) 1:6.

Weiteres Resultat vom Sonntag: Bournemouth - Watford 0:3.

Rangliste:

1. Liverpool 21/61 (50:14). 2. Manchester City 22/47 (62:25). 3. Leicester City 22/45 (47:21). 4. Chelsea 22/39 (39:29). 5. Manchester United 22/34 (36:25). 6. Sheffield United 22/32 (24:21). 7. Wolverhampton 22/31 (31:28). 8. Tottenham Hotspur 22/30 (36:31). 9. Crystal Palace 22/29 (20:24). 10. Arsenal 22/28 (29:31). 11. Everton 22/28 (25:32). 12. Southampton 22/28 (27:39). 13. Newcastle United 22/26 (21:34). 14. Brighton & Hove Albion 22/24 (25:30). 15. Burnley 22/24 (24:37). 16. West Ham United 21/22 (25:33). 17. Watford 22/22 (20:34). 18. Aston Villa 22/21 (28:43). 19. Bournemouth 22/20 (20:35). 20. Norwich City 22/14 (22:45).