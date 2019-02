Alle Rad-Weltmeisterschaften 2023 in Glasgow Der Radsport-Weltverband UCI vergibt sämtliche Weltmeisterschaften 2023 nach Glasgow.

Der Radsport-Weltverband UCI hat sämtliche Weltmeisterschaften 2023 nach Glasgow vergeben (Bild: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER)

(sda)

Die schottische Metropole, die vor einem Jahr die Premiere der «European Championships» organisierte, wird im August 2023 insgesamt 13 Weltmeisterschaften durchführen, unter anderem in den olympischen Disziplinen Strassen, Bahn, BMX und Mountainbike. Ebenfalls im Programm figurieren Weltmeisterschaften im Para-Cycling und Trial.

Künftig sollen alle vier Jahre die Weltmeisterschaften gebündelt an einem Ort oder in einer Region ausgetragen werden. In den übrigen Jahren werden die Titelkämpfe wie bis anhin aufgesplittet.

Nach der Wahl Glasgows sind alle Strassen-Weltmeisterschaften bis 2024 vergeben: 2020 (in Aigle/Martigny) und 2024 (Deutschschweiz) kommt auch die Schweiz zum Handkuss. Die übrigen Strassen-WM finden in Yorkshire/ENG (2019), Flandern/BEL (2021) und Wollongong/AUS (2022) statt.