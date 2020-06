Andrea Dovizioso mit Schlüsselbeinbruch Der Abstecher in die regionale Motocross-Meisterschaft endet für Andrea Dovizioso mit einer Verletzung.

Andrea Dovizioso erlitt als Motocross-Fahrer einen Schlüsselbeinbruch KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

(sda)

Der WM-Zweite der vergangenen drei Jahre in der MotoGP-Klasse zog sich bei einem Sturz im Rennen in Faenza einen Bruch des linken Schlüsselbeins zu.

Der 34-jährige Dovizioso wurde noch am Sonntagabend operiert. Er hofft, beim wegen der Corona-Pandemie verspäteten Saisonstart in drei Wochen in Jerez in Spanien dabei sein zu können.