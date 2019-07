Andreas Maxsö wechselt vom FCZ zu Uerdingen Der dänische Innenverteidiger Andreas Maxsö verlässt den FC Zürich nach einer Saison wieder. Der 25-Jährige wechselt zum deutschen Drittligisten KFC Uerdingen.

Andreas Maxsö zieht weiter nach Deutschland (Bild: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ)

(sda)

Trotz eines noch bis 2021 gültigen Vertrages hatte der FCZ den wahrscheinlichen Abgang seines Abwehrchefs schon vor einigen Wochen angekündigt.

In Uerdingen trifft Maxsö auf Roberto Rodriguez, der vor einem halben Jahr von Zürich in die 3. Bundesliga gewechselt ist. Trainer des Klubs, der als Bayer Uerdingen in den Achtzigerjahren seine erfolgreichste Zeit hatte, ist der frühere Basler Coach Heiko Vogel.