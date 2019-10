Andres Ambühl: «Nicht alles falsch gemacht»

Der Anfang: Andres Anbühl (li.) in seiner ersten Saison mit dem HC Davos. Im Frühling feierte er gleich seinen ersten von bislang sechs Meistertiteln (Bild: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER)

2013 war Ambühl einer Silberhelden, die für die Schweiz an der WM 2013 den Final erreichten (Bild: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER)

Auch im 1000. NLA-Spiel am Dienstagabend in Freiburg war HCD-Captain Ambühl mit vollem Einsatz engagiert - auch wenn am Ende eine 2:4-Niederlage resultierte (Bild: KEYSTONE/PETER KLAUNZER)