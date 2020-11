Arsenal beendet Negativserie im Old Trafford Arsenal findet in der englischen Meisterschaft nach zuletzt zwei Niederlagen zum Erfolg zurück. Im Klassiker bei Manchester United siegen die Gunners ohne Granit Xhaka 1:0.

Pierre-Emerick Aubameyang schiesst Arsenal mittels Foulpenalty zum lang ersehnten Sieg im Old Trafford KEYSTONE/EPA/Paul Ellis / POOL

(sda)

Das einzige Tor der Partie erzielte Arsenals Captain Pierre-Emerick Aubameyang zwanzig Minuten vor Schluss mittels Foulpenalty. Uniteds Paul Pogba hatte mit einem ungeschickten Zweikampf im eigenen Strafraum, der in einem Foul an Hector Bellerin endete, massgeblichen Anteil an der bereits dritten Saisonniederlage. Für Arsenal war der erste Meisterschaftssieg im Old Trafford seit 2006 die Aussöhnung nach den glücklosen 0:1-Niederlagen zuletzt gegen Manchester City und Leicester City.

Das Team von Mikel Arteta trat vor allem in der ersten Halbzeit im Old Trafford dominant auf, hatte aber ausser einem Lattenschuss von Willian (39.) nichts auszuweisen. Vor einer Woche hatten sich die Nordlondoner daheim gegen Leicester City für eine ähnliche Leistung nicht belohnen können. Auch gegen die United, die nach sechs Runden erst sieben Punkte ausweist, hätte die Partie in den Schlussminuten durchaus noch kippen können. Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit landete ein Schuss des eingewechselten Donny van de Beek via Mohamed Elneny und Kopf Arsenal-Keeper Bernd Leno am Pfosten.

Nach herausragendem Saisonstart mit vier Siegen in Folge ist Carlo Ancelottis Everton in der Premier League derweil auf den Boden der Realität zurückgekehrt. Gegen Newcastle United mit dem Schweizer Internationalen Fabian Schär kassierte Everton mit 0:2 die zweite Niederlage in Folge.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit nutzte Callum Wilson nach rund einer Stunde einen Foulpenalty für die Führung der «Magpies». Der 28-jährige Angreifer avancierte mit einem zweiten Tor in der 84. Minute - es war Wilsons sechster Saisontreffer im siebten Einsatz - endgültig zum Matchwinner. In der Nachspielzeit verkürzte Dominic Calvert-Lewin für Everton, das die Tabelle von der 4. bis zur 6. Runde angeführt hat.

Telegramm und Rangliste:

Manchester United - Arsenal 0:1 (0:0). - Tor: 68. Aubameyang (Foulpenalty) 0:1. - Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (Ersatz). 39. Lattenschuss Willian (Arsenal). 85. Leno (Arsenal) lenkt Schuss von van de Beek an den eigenen Pfosten.

Newcastle United - Everton 2:1 (0:0). - Tore: 56. Wilson (Foulpenalty) 1:0. 85. Wilson 2:0. 91. Calvert-Lewin 2:1. - Bemerkungen: Newcastle United mit Schär.

Rangliste: 1. Liverpool 7/16 (17:15). 2. Everton 7/13 (15:11). 3. Southampton 7/13 (14:12). 4. Wolverhampton Wanderers 7/13 (8:8). 5. Aston Villa 6/12 (15:9). 6. Leicester City 6/12 (13:8). 7. Chelsea 7/12 (16:9). 8. Arsenal 7/12 (9:7). 9. Tottenham Hotspur 6/11 (16:8). 10. Manchester City 6/11 (9:8). 11. Newcastle United 7/11 (10:11). 12. Leeds United 6/10 (12:9). 13. Crystal Palace 7/10 (8:11). 14. West Ham United 7/8 (13:10). 15. Manchester United 6/7 (9:13). 16. Brighton & Hove Albion 6/5 (10:12). 17. West Bromwich Albion 6/3 (6:14). 18. Fulham 6/1 (5:14). 19. Burnley 6/1 (3:12). 20. Sheffield United 7/1 (3:10).