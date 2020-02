Arsenal nach Sieg gegen Everton wieder halbwegs auf Kurs Arsenal zeigt sich unter dem neuen Trainer Mikel Arteta stabilisiert. Beim 3:2-Heimsieg gegen Everton bleiben die Londoner auch im zehnten Pflichtspiel seit dem Jahreswechsel ungeschlagen.

Arsenals Doppeltorschütze Pierre-Emerick Aubameyang jubelt über seinen ersten Treffer gegen Everton KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

(sda)

Erstmals in dieser Saison gelangen in der Premier League zwei Siege in Folge; dadurch rückte Arsenal in die vordere Tabellenhälfte vor.

Die Perspektiven vor den letzten 11 Runden sind für Granit Xhaka & Co. durchaus nicht mehr so trostlos wie noch vor wenigen Wochen. Der Rückstand auf einen Europa-League-Platz (Manchester United) beträgt nur vier Punkte, das Handicap auf einen Champions-League-Platz (Chelsea) bloss sieben Zähler.

Gegen Everton geriet Arsenal früh in Rückstand, gewann letztlich aber auch dank der Doublette von Pierre-Emerick Aubameyang. Der Stürmer aus Gabun erzielte seine Meisterschaftstreffer 16 und 17 und schloss im Torschützenklassement zu Leader Jamie Vardy von Leicester City auf.

Telegramme:

Manchester United - Watford 3:0 (1:0). - 73'347 Zuschauer. - Tore: 42. Bruno Fernandes (Foulpenalty) 1:0. 59. Martial 2:0. 75. Greenwood 3:0.

Wolverhampton Wanderers - Norwich City 3:0 (2:0). - 31'046 Zuschauer. - Tore: 19. Jota 1:0. 35. Jota 2:0. 50. Jimenez 3:0. - Bemerkung: Norwich City mit Drmic (ab 59.), ohne Klose (verletzt).

Arsenal - Everton 3:2 (2:2). - 60'296 Zuschauer. - Tore: 1. Calvert-Lewin 0:1. 27. Nketiah 1:1. 33. Aubameyang 2:1. 45. Richarlison 2:2. 47. Aubameyang 3:2. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Rangliste:

1. Liverpool 26/76 (61:15). 2. Manchester City 27/57 (68:29). 3. Leicester City 27/50 (54:27). 4. Chelsea 27/44 (45:37). 5. Manchester United 27/41 (41:29). 6. Tottenham Hotspur 27/40 (44:36). 7. Sheffield United 27/40 (29:25). 8. Wolverhampton 27/39 (38:32). 9. Arsenal 27/37 (39:36). 10. Burnley 27/37 (33:39). 11. Everton 27/36 (36:41). 12. Southampton 27/34 (34:48). 13. Crystal Palace 27/33 (24:32). 14. Newcastle United 27/31 (24:41). 15. Brighton & Hove Albion 27/28 (32:39). 16. Bournemouth 27/26 (26:43). 17. Aston Villa 27/25 (34:52). 18. West Ham United 26/24 (30:45). 19. Watford 27/24 (24:43). 20. Norwich City 27/18 (24:51).