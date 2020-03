Arsenals Coach Mikel Arteta positiv getestet - Team in Quarantäne Mikel Arteta, der Trainer vom Premier-League-Klub Arsenal, wird positiv auf das Coronavirus getestet. Das Team von Granit Xhaka muss sich auf eine zweiwöchige Quarantäne einstellen.

Bad News: Mikel Arteta trägt das Coronavirus in sich KEYSTONE/AP/Frank Augstein

(sda/dpa)

Die Zahl der vom Coronavirus direkt betroffenen europäischen Spitzenklubs im Fussball steigt weiter an. Nach der Mannschaft von Real Madrid dürfte auch diejenige von Arsenal unter Quarantäne gesetzt werden. Dies, nachdem ein Test an Arsenals Trainer Mikel Arteta positiv ausfiel. Das teilte der Klub von Granit Xhaka am späten Donnerstagabend mit.

Arteta befindet sich demnach bereits in Quarantäne. Der Verein erwarte, dass sich eine «signifikante» Anzahl von Personen, «einschliesslich des gesamten Kaders und des Trainerteams der ersten Mannschaft», ebenfalls abschotten müsse.

Welche Auswirkungen der Befund auf den Spielplan der englischen Premier League hat, ist unklar. Die Liga kündigte ein ausserordentliches Meeting am Freitag an. Arsenal kann für mindestens 14 Tage keine Spiele mehr absolvieren. Die nächste Partie wäre am Samstag das Auswärtsspiel bei Brighton and Hove Albion gewesen.