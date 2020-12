Champions League Atalanta Bergamo mit Freuler im Achtelfinal Atalanta Bergamo qualifiziert sich für die Achtelfinals der Champions League. Die Lombarden begleiten nach dem 1:0-Sieg bei Ajax Amsterdam in der Gruppe D den FC Liverpool in die K.o.-Runde.

Atalanta Bergamo in Amsterdam im Glück KEYSTONE/AP/Peter Dejong

(sda)

In der italienischen Meisterschaft tut sich Atalanta derzeit schwer, aber in der Champions League hielt der Viertelfinalist der vergangenen Saison dem Druck in Amsterdam stand. Zunächst verteidigten die Italiener das benötigte Unentschieden, bevor Luis Muriel in der 85. Minute für die Entscheidung sorgte. Der Kolumbianer wurde vor dem Treffer von Remo Freuler ideal lanciert.

Gruppensieger Liverpool spielte auswärts gegen die Dänen von Midtjylland nur 1:1. Den englischen Treffer schoss Mohamed Salah nach 55 Sekunden. Der Ex-Basler löste dank seinem 22. Champions-League-Tor Steven Gerrard als Liverpooler Rekordtorschützen in diesem Wettbewerb ab.

Resultate und Tabellen:

Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo 0:1 (0:0). - SR Del Cerro (ESP). - Tor: 85. Muriel 0:1. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 79. Gelb-Rote Karte gegen Gravenberch (Ajax Amsterdam).

Midtjylland - Liverpool 1:1 (0:1). - SR Letexier (FRA). - Tore: 1. Salah 0:1. 62. Scholz (Foulpenalty) 1:1.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Williams, Fabinho (46. Koumetio), Tsimikas (61. Robertson); Keita (62. Henderson), Clarkson; Jota (87. Mané); Salah, Minamino, Origi (71. Firmino).

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri, Alisson, Gomez, van Dijk, Thiago und Milner (alle verletzt).

1. Liverpool 6/13 (10:3). 2. Atalanta Bergamo 6/11 (10:8). 3. Ajax Amsterdam 6/7 (7:7). 4. FC Midtjylland 6/2 (4:13).