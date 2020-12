Spanien Atlético Madrid und Diego Costa lösten Vertrag auf Atlético Madrid und Stürmer Diego Costa lösen den bis Ende Saison gültigen Vertrag per sofort auf.

Diego Costa (rechts) und Trainer Diego Simeone haben nicht mehr das gleiche Ziel im Blick KEYSTONE/EPA EFE/BALLESTEROS

(sda)

Der 32-jährige Spanier war vor zwei Jahren zu Atlético zurückgekehrt, nachdem er zuvor von 2014 bis 2018 für Chelsea gespielt hatte.

In dieser Saison kam Costa wegen diverser Verletzungen nur in sieben von 21 Spielen in Meisterschaft und Champions League zum Einsatz. In der Startformation stand er nur zwei Mal - letztmals am 17. Oktober.