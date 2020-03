Auch das Europa-League-Rückspiel von Basel in Frankfurt Auch das Europa-League-Achtelfinal-Rückspiel des FC Basel wird bei Eintracht Frankfurt ausgetragen.

Der FC Basel (in der Bildmitte Trainer Marcel Koller) wird zweimal bei Eintracht Frankfurt antreten KEYSTONE/EPA/ARMANDO BABANI

(sda)

Das Rückspiel ist auf den 19. März angesetzt und dürfte wie das am Donnerstag ausgetragene Hinspiel in Frankfurt ebenfalls ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Basels CEO Roland Heri sagte zum Entscheid: «Wir haben uns in der kurzen Zeit seit dem behördlichen Entscheid, dass das Rückspiel nicht in Basel stattfinden kann, zusammengesetzt und die Optionen geprüft. Dabei sind wir schnell zur Ansicht gekommen, dass eine Austragung im Stadion unseres Achtelfinal-Gegners unter den gegebenen Umständen und aus organisatorischen Gründen am meisten Sinn macht.»