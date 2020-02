Auch für Peking 2022 droht ein Fernbleiben der NHL-Spieler Die Rückkehr der NHL-Spieler zu Olympia bleibt zwei Jahre vor den Winterspielen in Peking fraglich.

Den Spielen 2022 in Peking droht weiterhin der Verlust der NHL-Spieler. KEYSTONE/EPA/ROMAN PILIPEY

(sda/dpa)

Der stellvertretende Liga-Chef Bill Daly äusserte sich skeptisch und erklärte, Gespräche mit dem Eishockey-Weltverband IIHF seien noch in einem frühen Stadium.

«Zu diesem Zeitpunkt glauben wir, dass das Negative das Positive überwiegt», teilte Daly der Nachrichtenagentur AP mit. «Wir sind noch nicht dort. Tatsächlich sind wir nicht einmal dicht dran», fügte Daly an. Die Spieler aus der NHL hatten vor zwei Jahren beim Olympia-Turnier in Pyeongchang gefehlt, nachdem sie seit 1998 regelmässig an den Winterspielen teilgenommen hatten.

Die NHL muss für Olympia eine Spielpause einlegen, geklärt werden müssen dann unter anderem Versicherungsfragen und die Übernahme von Reisekosten. Viele Profis vor allem aus Europa hätten auch 2018 in Südkorea gern für ihre Länder gespielt.

In der vergangenen Woche hatte es Gespräche zwischen NHL, Spielergewerkschaft und IIHF gegeben. Daly erklärte, eine Frage der Olympia-Teilnahme sei möglicherweise einfacher zu klären, wenn es gleichzeitig eine Vereinbarung über einen neuen Tarifvertrag gebe.