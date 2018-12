Auftaktsieger Jonas Lenherr in Italien nicht am Start Skicrosser Jonas Lenherr im Verletzungspech: Der Sieger des ersten Weltcuprennens in Arosa muss wegen einer Schulterverletzung auf das für Freitagnachmittag angesetzte Rennen in Italien verzichten.

Jonas Lenherr (rechts) feierte am Montag in Arosa seinen dritten Weltcup-Sieg (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Am vergangenen Montag hatte der Jonas Lenherr beim Weltcup-Auftakt in Arosa seinen dritten Weltcup-Sieg gefeiert, nun musste er auf den Start in Innichen verzichten. Der 29-jährige St. Galler verlor bei der Trainingsfahrt für das Weltcup-Rennen in Italien den Kantengriff auf dem Eis und erlitt eine Luxation der linken Schulter. Wie lange Lenherr ausfällt, ist offen.