Aus der IAAF wird World Athletics Der Leichtathletik-Weltverband IAAF gibt sich einen neuen Namen. Nach dem Ende der Weltmeisterschaften am 6. Oktober in Doha wird er «World Athletics» heissen und ein neues Logo erhalten.

(sda/dpa)

Auf dem IAAF-Kongress am Donnerstag in Katars Hauptstadt wurde in der Debatte über die Umbenennung auch die Kritik laut, dass mit dem neuen Namen ein Identitätsverlust zu befürchten sei. «Wir sind fest davon überzeugt, dass dies uns dabei helfen wird, mehr junge Menschen zu erreichen», entgegnete IAAF-Präsident Sebastian Coe den Kritikern.

Der Dachverband war 1912 als International Amateur Athletics Federation (IAAF) gegründet worden. 2001 gab es eine Namensänderung. Wegen der Entwicklung der Leichtathletik auch hin zum Profisport wurde das Wort «Amateur» gestrichen, seitdem hiess es die IAAF übersetzt Internationale Vereinigung der Leichtathletikverbände.