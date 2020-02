Ausrufezeichen in Madrid: Atlético besiegt Liverpool Dortmund und Atlético Madrid gehen mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel der Champions-League-Achtelfinals. Dortmund setzt sich gegen Paris Saint-Germain 2:1 durch, Atlético schlägt Liverpool 1:0.

Schoss den einzigen Treffer der Partie: Saul Niguez Bild: Rodrigo Jimenez / EPA

(sda)

Wie PSG wird auch Liverpool daheim einen Rückstand wettmachen müssen. Für den Titelverteidiger verlief die Rückkehr ins Estadio Metropolitano, wo die Engländer im letzten Juni den Champions-League-Final gewonnen hatten, nicht wie gewünscht. Die Liverpooler wurden mit Pfiffen schon ziemlich unfreundlich empfangen und dann in den ersten Spielminuten von der Truppe von Diego Simeone auch mächtig unter Druck gesetzt. Schon nach gut drei Minuten geriet Liverpool nach einem Eckball, der über Umwege vor den Füssen von Saul Niguez landete, in Rückstand.

Erst nach dieser überraschenden Startoffensive der Gastgeber, die in dieser Saison längst nicht so souverän aufgetreten sind wie in den vergangenen Spielzeiten unter Simeone, nahm die Partie den Verlauf, der erwartet worden war. Liverpool diktierte, Atlético verteidigte. Die Spanier fühlten sich in dieser Rolle wohl und hätten in der Folge durch Alvaro Morata auch das 2:0 erzielen können, einmal rettete Liverpools Goalie Alisson und später scheiterte der spanische Stürmer am eigenen Unvermögen.

Liverpool, das kurz nach der Pause durch Mohamed Salah dem Ausgleich nahe kam, ist nicht die erste Mannschaft, die bei Atlético Madrid stolpert. Unter Simeone haben die Madrider keines ihres 13 K.o.-Runden-Heimspiele in der Champions League verloren. Bei neun Siegen und vier Unentschieden haben sie nur zwei Gegentore kassiert. Dass Liverpool Niederlagen in Spanien verdauen kann, hat es allerdings schon bewiesen. Letzte Saison kam die Mannschaft von Jürgen Klopp nach einem 0:3 in Barcelona noch weiter.

Atlético Madrid - Liverpool 1:0 (1:0).

- SR Marciniak (POL). - Tor: 4. Saul Niguez 1:0.

Atlético Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Saul Niguez, Thomas, Lemar (46. Llorente); Correa (77. Costa), Morata (70. Vitolo).

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson (80. Milner), Fabinho, Wijnaldum; Salah (72. Oxlade-Chamberlain), Firmino, Mané (46. Origi).

Bemerkungen: Atlético Madrid ohne Trippier, Herrera und João Felix (alle verletzt). Liverpool ohne Shaqiri und Clyne (beide verletzt). Verwarnungen: 40. Mané (Foul). 45. Correa (Foul). 59. Gomez (Foul):