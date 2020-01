Aussenverteidiger Nacho schiesst Real zum Sieg Einen Tag nach der Niederlage von Titelverteidiger FC Barcelona in Valencia gibt sich Real Madrid keine Blösse und siegt auswärts gegen Real Valladolid 1:0.

Ein seltenes Bild: Nacho jubelt als Torschütze von Real Madrid KEYSTONE/AP/PW

(sda)

Damit ist der Rekordmeister nun alleiniger Leader der spanischen Meisterschaft. Der Vorsprung auf den Erzrivalen beträgt drei Punkte.

So erwartet der Sieg von Real gegen den Abstiegskandidaten war, so sehr überraschte der Name auf dem Scoreboard. Das Siegestor in der 78. Minute erzielte der Aussenverteidiger Nacho. Es war sein erster Treffer in der Meisterschaft seit dem 21. Januar 2018.

In dieser Saison hat Nacho wegen diverser Verletzungen nur wenig gespielt; gegen Valladolid war es erst sein fünfter Einsatz.

Telegramme/Resultate:

Valladolid - Real Madrid 0:1 (0:0). - 23'404 Zuschauer. - Tor: 78. Nacho 0:1.

Atlético Madrid - Leganes 0:0. - 52'767 Zuschauer. - Bemerkungen: 94. Gelb-rote Karte gegen Pichu Cuellar (Leganes).

Die weiteren Resultate vom Sonntag: Celta Vigo - Eibar 0:0. Getafe - Betis Sevilla 1:0. San Sebastian - Mallorca 3:0.

Rangliste:

1. Real Madrid 21/46 (39:13). 2. FC Barcelona 21/43 (50:25). 3. FC Sevilla 21/38 (27:20). 4. Atlético Madrid 21/36 (22:14). 5. Getafe 21/36 (30:20). 6. San Sebastian 21/34 (36:28). 7. Valencia 21/34 (32:29). 8. Villarreal 21/31 (36:29). 9. Athletic Bilbao 21/31 (22:15). 10. Osasuna 21/28 (28:25). 11. Granada 21/27 (25:28). 12. Betis Sevilla 21/27 (29:33). 13. Levante 21/26 (26:32). 14. Alaves 21/23 (22:31). 15. Eibar 21/23 (20:29). 16. Valladolid 21/22 (17:24). 17. Mallorca 21/18 (22:37). 18. Celta Vigo 21/17 (17:30). 19. Leganes 21/15 (16:33). 20. Espanyol Barcelona 21/15 (17:38).