Australian Open führen Tiebreak im Entscheidungssatz ein Ab kommendem Jahr wird beim Australian Open der Entscheidungssatz nicht mehr ausgespielt.

Tritt 2019 am Australian Open als Titelverteidiger an: Roger Federer holte dieses Jahr in Melbourne seinen 20. Grand-Slam-Titel (Bild: KEYSTONE/EPA AAP/TRACEY NEARMY)

(sda)

Bereits bei den kommenden Australian Open in Melbourne (14. bis 27. Januar) gibt es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen im Entscheidungssatz beim Stand von 6:6 ein Tiebreak bis mindestens zehn Punkte. Bislang musste ein Spieler zwei Games Vorsprung haben. Der Entscheid, die Matches abzukürzen, fiel nach einer Umfrage unter Spielern, Experten und TV-Journalisten.

Somit werden 2019 bei allen vier Grand-Slam-Turnieren unterschiedliche Regeln im Entscheidungssatz angewendet. Bei den French Open in Paris wird ausgespielt, in Wimbledon gibt es beim Stand von 12:12 einen klassischen Tiebreak bis auf sieben Punkte, wie das bei den US Open in New York seit Jahren bei 6:6 der Fall ist.