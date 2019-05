Balakov neuer Nationaltrainer Bulgariens Krassimir Balakov wird neuer Nationalcoach Bulgariens.

Krassimir Balakov wird neuer Nationaltrainer von Bulgarien (Bild: KEYSTONE/EPA/UWE ANSPACH)

(sda)

Der 92-fache Internationale und frühere Super-League-Trainer ersetzt Petar Hubtschev, der nach zwei Unentschieden zum Start in die EM-Qualifikation zurückgetreten ist. Der 53-jährige Balakov ist der elfte Nationalcoach in Bulgarien in den letzten zwölf Jahren.

Balakov war Teil der «Goldenen Generation», die bei der WM 1994 den 4. Platz belegt hatte, und spielte lange Zeit für Stuttgart. Seine Trainerkarriere begann er in der Super League bei den Grasshoppers und dem FC St. Gallen. Zuletzt war er in der Heimat beim Erstligisten Etar Veliko Tarnovo engagiert.