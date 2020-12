Spanien Barcelona gewinnt nicht mehr die Hälfte der Spiele Ausrutscher werden für den FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft zur Normalität. Gegen das im Mittelfeld rangierte Valencia kommt Barça daheim nicht über ein 2:2 hinaus.

Lionel Messi: Klubtreue und eine Unmenge an Toren KEYSTONE/AP/Joan Monfort

(sda)

Nach 13 Runden der «La Liga» hat Barcelona in mehr als der Hälfte der Spiele (3 Remis, 4 Niederlagen) Punkte abgegeben. Noch halten die Katalanen eine Position in der Spitzengruppe, aber am Samstag ist der Rückstand auf Leader Atlético Madrid auf 12 Verlustpunkte angewachsen. Atlético siegte zuhause gegen Neuling Elche 3:1.

Messi holt Pelé ein

Das zeitweilige 1:1 im Match gegen Valencia erzielte Lionel Messi unmittelbar vor der Pause, indem er mit einem Kopfball den Abpraller nach seinem abgewehrten Foulpenalty verwertete.

Messi hat für Barcelona nunmehr 643 Mal in den verschiedenen Wettbewerben getroffen. Er holte damit den grossen Pelé als den Spieler mit den meisten Toren für einen einzigen Klub ein. Pelé hatte seine 643 Tore zwischen 1956 und 1974 für den FC Santos erzielt.

Telegramme und Rangliste

Atlético Madrid - Elche 3:1 (1:0). - Tore: 41. Suarez 1:0. 59. Suarez 2:0. 64. Boye 2:1. 80. Costa (Foulpenalty) 3:1.

Barcelona - Valencia 2:2 (1:1). - Tore: 30. Diakhaby 0:1. 45. Messi (Kopfball nach abgewehrtem Foulpenalty) 1:1. 52. Araujo 2:1. 69. Gomez 2:2.

Rangliste: 1. Atletico Madrid 12/29 (24:5). 2. Real Madrid 13/26 (22:13). 3. San Sebastian 14/26 (24:8). 4. Villarreal 13/22 (16:12). 5. FC Barcelona 13/21 (25:14). 6. FC Sevilla 11/19 (13:9). 7. Granada 12/18 (15:20). 8. Cadiz 13/18 (11:17). 9. Athletic Bilbao 14/17 (17:17). 10. Celta Vigo 13/16 (17:20). 11. Betis Sevilla 13/16 (15:24). 12. Eibar 13/15 (9:10). 13. Valencia 14/15 (21:21). 14. Elche 12/14 (10:14). 15. Alaves 13/14 (11:14). 16. Getafe 12/13 (9:14). 17. Valladolid 13/13 (14:20). 18. Levante 12/11 (13:16). 19. Osasuna 12/11 (10:18). 20. Huesca 14/11 (12:22).