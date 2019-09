Barcelona rückt dank Sieg in Getafe vor Der FC Barcelona rückt in der spanischen Liga dank dem zweiten Erfolg innerhalb von drei Tagen in die Spitzengruppe vor. In Getafe siegt der Meister ohne Lionel Messi 2:0.

Luis Suarez trifft mit einem Heber zum wegweisenden 1:0 für Barcelona (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/CHEMA MOYA)

(sda)

Nach zwei Kurzeinsätzen in den letzten beiden Spielen musste Weltfussballer Lionel Messi gegen Getafe bereits wieder aussetzen. Eine Leistenverletzung lässt vorderhand keine Einsätze zu. Messi hat in der Meisterschaft in dieser Saison fünf von sieben Partien verpasst.

Ohne den Argentinier war Luis Suarez für die Entscheidung besorgt. Bemerkenswert am wegweisenden 1:0 durch den Uruguayer kurz vor der Pause war der Assist von Torhüter André ter Stegen. Der Deutsche fing einen Steilpass auf einen Getafe-Stürmer 25 Meter vor dem Tor ab und lancierte sofort Suarez mit einem weiten Zuspiel über 50 Meter. Alleine vor dem gegnerischen Keeper war Suarez darauf mit einem Heber erfolgreich.

Dank dem Auswärtssieg gegen Getafe, das in der Europa League Gegner des FC Basel ist, rückte der FC Barcelona in der Rangliste in die Spitzengruppe vor - einen Punkt hinter Leader Real Madrid.

Im Fokus der 7. Runde steht am Samstagabend das Madrider Derby zwischen Atlético und Real. Dabei geht es um die Tabellenspitze.

Telegramm:

Getafe - FC Barcelona 0:2 (0:1). - 15'135 Zuschauer. - Tore: 42. Luis Suarez 0:1. 49. Firpo Junior 0:2. - Bemerkung: 83. Gelb-Rote Karte gegen Lenglet (Barcelona).

Die weiteren Spiele vom Samstag: Athletic Bilbao - Valencia 0:1. Granada - Leganes 1:0. Atlético Madrid - Real Madrid (21.00 Uhr).

Rangliste:

1. Real Madrid 6/14 (12:6). 2. Granada 7/14 (13:6). 3. San Sebastian 6/13 (10:4). 4. Atlético Madrid 6/13 (7:4). 5. FC Barcelona 7/13 (16:10). 6. Athletic Bilbao 7/12 (7:3). 7. Villarreal 7/11 (18:11). 8. FC Sevilla 6/10 (7:5). 9. Valencia 7/9 (10:11). 10. Betis Sevilla 7/8 (10:15). 11. Levante 6/7 (7:8). 12. Osasuna 6/7 (4:5). 13. Getafe 7/7 (10:11). 14. Valladolid 6/6 (5:8). 15. Celta Vigo 6/6 (4:7). 16. Espanyol Barcelona 6/5 (4:10). 17. Alaves 6/5 (2:7). 18. Eibar 6/5 (7:9). 19. Mallorca 6/4 (4:10). 20. Leganes 7/2 (3:10).