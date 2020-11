Basels Goalie Nikolic infiziert Djordje Nikolic, Torhüter des FC Basel, wird nach dem Nations-League-Spiel zwischen Ungarn und Serbien (1:1) vom Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet.

Djordje Nikolic (links) ist in Quarantäne KEYSTONE/ENNIO LEANZA

(sda)

Nikolic und zwei weitere serbische Spieler wurden vom Rest der Mannschaft abgeschottet. Ob und wie lange Nikolic dem FC Basel nicht zur Verfügung stehen wird, ist ungewiss. Basel spielt am Samstagabend in der Super League in Bern gegen die Young Boys.