Bayern München über die Verlängerung eine Cup-Runde weiter Bayern München muss sich im deutschen Cup über die Verlängerung in den Viertelfinal spielen. Der deutsche Meister setzt sich mit 3:2 bei Hertha Berlin durch.

Salif Sané (rechts) traf zweimal für Schalke (Bild: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER)

(sda)

Bayern München brockte sich die 30-minütige Verlängerung selber ein. Eine missglückte Rückgabe von Mats Hummels zu seinem Goalie ermöglichte Davie Selke in der 67. Minute das 2:2. In der Verlängerung dominierte der deutsche Meister so deutlich wie in den 90 Minuten zuvor: Kingsley Coman belohnte die anhaltende Druckphase der Gäste in der 98. Minute mit dem 3:2 per Kopfball.

Hertha Berlin, ab Mitte der Verlängerung mit dem baldigen Young Boy Fabian Lustenberger, war nach weniger als drei Minuten in Führung gegangen, kassierte aber kurz darauf den Ausgleich und in der 49. Minute den zweiten Treffer des Abends des deutschen Internationalen Serge Gnabry.

Keine Mühe bekundete Schalke 04 am Todestag seines ehemaligen Managers Rudi Assauer. Ohne den verletzten Breel Embolo gewann die Mannschaft daheim in Gelsenkirchen gegen Düsseldorf mit 4:1. Der Doppelschlag von Salif Sané (48.) und Mark Uth (53.) zum 3:0 kurz nach der Pause sorgte für die Entscheidung. Der Senegalese Sané traf auch noch zum 4:1.

Leipzig gewann daheim gegen Wolfsburg nur 1:0, geriet aber nie ernsthaft in Bedrängnis. Das einzige Tor im nur halbvollen Stadion gelang dem ehemaligen Sittener Cunha schon in der 9. Minute. Eine der besten Ausgleichschancen der Wolfsburger erspielte sich Renato Steffen. Der Aargauer scheiterte in der 15. Minute nach einem schönen Vorstoss über die rechte Seite am ungarischen Goalie Peter Gulasci, der den am letzten Wochenende eine Halbzeit lang eingesetzten Yvon Mvogo wieder ersetzte.

Augsburg gewann mit Gregor Kobel im Tor bei Holstein Kiel dank einem Treffer in der 85. Minute 1:0 und stellte damit die Ehre der Erstligisten wieder etwas her. Am Dienstag waren die beiden Duelle zwischen Erst- und Zweitligisten an den Unterklassigen gegangen.

Telegramme:

Hertha Berlin - Bayern München 2:3 (1:1, 2:2) n.V. - 74'200 Zuschauer. - Tore: 3. Mittelstadt 1:0. 7. Gnabry 1:1. 49. Gnabry 1:2. 67. Selke 2:2. 98. Coman 2:3. - Bemerkungen: Hertha Berlin mit Lustenberger (ab 103.).

Schalke - Düsseldorf 4:1 (1:0). - 56'638 Zuschauer. - Tore: 30. Kutucu 1:0. 48. Sané 2:0. 53. Uth 3:0. 71. Hennings 3:1. 87. Sané 4:1. - Schalke ohne Embolo (verletzt).

Holstein Kiel - Augsburg 0:1 (0:0). - 11'198 Zuschauer. - Tor: 85. Gregoritsch 0:1.- Bemerkungen: Augsburg mit Kobel.

RB Leipzig - Wolfsburg 1:0 (1:0). - 21'135 Zuschauer. - Tor: 9. Cunha 1:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Wolfsburg mit Steffen, ohne Mehmedi (verletzt).

Am Dienstag: Heidenheim (2.) - Leverkusen 2:1 (0:1). Hamburger SV (2.) - Nürnberg 1:0 (0:0). Duisburg (2.) - Paderborn (2.) 1:3 (0:0). Dortmund - Bremen 3:3 (1:1, 1:1) n.V.; Bremen 4:2-Sieger im Penaltyschiessen.