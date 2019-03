Beat Feuz holt zum zweiten Mal hintereinander die kleine Kristallkugel in der Abfahrt Dominik Paris gewinnt auch die letzte Abfahrt des Winters. Er triumphiert am Weltcup-Finale in Soldeu vor Kjetil Jansrud und Otmar Striedinger. Beat Feuz sichert sich die kleine Kristallkugel.

Beat Feuz ist der beste Abfahrer der vergangenen Saison. (Bild: Christian Bruna / Keystone, Soldeu, 13. März 2019)

(sda)

Bei windigen Verhältnissen setzte sich Paris 34 Hundertstel vor dem Norweger Kjetil Jansrud und 41 Hundertstel vor dem Österreicher Otmar Striedinger durch. Mauro Caviezel verpasste das Podium als Vierter um sechs Hundertstel, Beat Feuz wurde Sechster und verteidigte seinen Disziplinensieg aus dem Vorjahr erfolgreich.

Es war dies Paris' dritter Sieg in Folge in einer Weltcup-Abfahrt und der vierte in diesem Winter. Die kleine Kristallkugel als Krönung seiner vorzüglichen Saison blieb dem Südtiroler aber wegen der bestechenden Konstanz von Beat Feuz verwehrt.

Feuz klassierte sich in Andorra erst zum zweiten Mal in dieser Weltcupsaison (und zum zweiten Mal in den letzten 13 Abfahrten) neben dem Abfahrts-Podest. Seinen Vorsprung in der Disziplinenwertung verteidigte er aber souverän, obwohl er sich im obersten Streckenteil einen grossen Rückstand eingehandelt hatte. Dank sechs Podestplätzen und zwei 6. Rängen sicherte sich der Emmentaler zum zweiten Mal in Folge die kleine Kristallkugel in seiner Paradedisziplin.

Mit seiner kontrollierten, aber nicht verkrampften Fahrt verhinderte Feuz ein Schweizer Déjà-vu. 2008 hatte Didier Cuche im Super-G eine Reserve von sogar 99 Punkten ins letzte Rennen genommen, den Gesamtsieg wegen einer zu vorsichtigen Fahrt noch dem Tagessieger Hannes Reichelt überlassen müssen - unter anderem, weil ihn Daniel Albrecht als letzter Starter auf Platz 16 verdrängte.

Versöhnlich endete der Winter für Carlo Janka. Der gefallene Gesamtweltcupsieger von 2009/10 schaffte in seinem letzten Rennen der Saison als Neunter seinen ersten Top-10-Platz. Junioren-Weltmeister Lars Rösti holte als Fünfzehnter seine ersten Weltcup-Punkte.

Weltcup-Finale. Abfahrt der Männer: 1. Dominik Paris (ITA) 1:26,80. 2. Kjetil Jansrud (NOR) 0,34 zurück. 3. Otmar Striedinger (AUT) 0,41. 4. Mauro Caviezel (SUI) 0,47. 5. Vincent Kriechmayr (AUT) 0,48. 6. Beat Feuz (SUI) 0,64. 7. Josef Ferstl (GER) 0,69. 8. Aleksander Kilde (NOR) 0,71. 9. Carlo Janka (SUI) 0,75. 10. Travis Ganong (USA) 0,77.

11. Matthias Mayer (AUT) 0,86. 12. Matthieu Bailet (FRA) 1,08. 13. Johan Clarey (FRA) und Hannes Reichelt (AUT) je 1,11. 15. Lars Rösti (SUI) 1,21. Ferner (ohne Weltcuppunkte): 22. Gilles Roulin (SUI) 2,35. - 22 Fahrer gestartet, 22 klassiert.