Bencic kampflos im Achtelfinal Belinda Bencic steht kampflos im Achtelfinal des US Open. Ihre Drittrunden-Gegnerin Anett Kontaveit (WTA 21) aus Estland muss wegen eines akuten viralen Infekts Forfait geben.

Keine Night Session, dafür im Achtelfinal: Belinda Bencic am US Open (Bild: KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA)

(sda)

Gute und schlechte News für Belinda Bencic am Samstagnachmittag: Aus ihrer ersten Night Session auf einem der beiden grossen Courts im Billie Jean King National Tennis Center in New York wird nichts. Dafür steht die 22-jährige Ostschweizerin erstmals seit Wimbledon vor 14 Monaten in einem Grand-Slam-Achtelfinal.

Die zusätzliche Pause bis am Montag kommt der als Nummer 13 gesetzten Bencic durchaus gelegen. Sie kämpfte in den letzten Wochen mit einer Entzündung der linken Ferse, nun erhält sie nochmals etwas mehr Zeit, um wieder auf 100 Prozent Leistungsfähigkeit zu kommen.

Ausserdem dürfte die Night Session nur aufgeschoben sein. Nächste Gegnerin von Bencic ist entweder die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste Naomi Osaka aus Japan oder die 15-jährige Amerikanerin Cori Gauff. Diese Partie wird auf jeden Fall im über 23'000 Zuschauer fassenden Arthur Ashe Stadium stattfinden - und mit etwas Glück am Abend.

Die Achtelfinals an Grand Slams brachten Bencic in den letzten Jahren nicht mehr viel Glück. Seit ihrer bislang einzigen Viertelfinal-Qualifikation als 17-Jährige am US Open 2014 verlor sie dreimal in der Runde der letzten 16. Gegen Gauff hat sie noch nie gespielt, gegen Osaka aber die letzten beiden Duelle in diesem Jahr in Indian Wells und Madrid gewonnen.