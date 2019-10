Bencic trifft auf Kvitova Belinda Bencic (WTA 10) trifft beim WTA-Premium-Turnier in Peking im Achtelfinal auf Petra Kvitova (WTA 7). Die Tschechin bezwingt in der 2. Runde die Französin Kristina Mladenovic (WTA 46) 6:4, 6:4.

Auf Belinda Bencic wartet im Achtelfinal in Peking eine harte Nuss (Bild: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD)

(sda)

Bencic hat gegen Kvitova drei von vier Duellen verloren, im letzten im Februar im Final in Dubai siegte sie allerdings in drei Sätzen. Die 22-jährige Ostschweizerin kämpft in der chinesischen Hauptstadt um wichtige Punkte im Rennen um die Qualifikation für die in einem Monat beginnenden WTA Finals. Aktuell liegt sie im Jahresranking auf Platz 9.