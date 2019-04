Berner Polizisten im Rahmen von YB-Feiern angegriffen und verletzt

In der Berner Innenstadt sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Polizistinnen und Polizisten angegriffen worden. Sieben von ihnen wurden verletzt. Gemäss Kantonspolizei hatten sich in der Aarbergergasse zahlreiche Menschen versammelt, um den YB-Meistertitel zu feiern.