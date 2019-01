Bestes Weltcup-Ergebnis von Peier, Kobayashi vor Gesamtsieg Killian Peier springt am Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck mitten in die Weltelite. Der 23-jährige Waadtländer erzielt als Siebter das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere.

Killian Peier springt an der Vierschanzentournee in Innsbruck mitten in die Weltelite (Bild: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA) Killian Peier lässt sich auf der Bergisel-Schanze von dem Publikum inspirieren und weit nach unten tragen (Bild: KEYSTONE/APA/APA/BARBARA GINDL) Simon Ammann holt als 17. ebenfalls Punkte im Weltcup (Bild: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER) Der Japaner Ryoyu Kobayashi ist einmal mehr der Überflieger (Bild: KEYSTONE/APA/APA/GEORG HOCHMUTH) Der Deutsche Markus Eisenbichler ist in Innsbruck der Geschlagene: Der Tournee-Zweite fliegt lediglich auf den 13. Platz (Bild: KEYSTONE/EPA/ANGELIKA WARMUTH) Das Podest in Innsbruck: Stefan Kraft (links/2.), Ryoyu Kobayashi (mitte/1.) und Andreas Stjernen (links/3.) (Bild: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER) 6 Bilder Bestes Weltcup-Ergebnis von Peier, Kobayashi vor Gesamtsieg

(sda)

Peier, dessen bestes Weltcup-Ergebnis bisher ein 12. Platz beim Springen im russischen Nischni Tagil vergangenen Dezember gewesen war, legte den Grundstein für das gute Ergebnis bereits in der Qualifikation vom Donnerstag, die er als Vierter beendete. Am Freitag überzeugte Peier im K.o.-Duell gegen den Österreicher Manuel Fettner mit einem Flug auf 127 m, sein zweiter Sprung trug ihn noch auf 123 m.

Simon Ammann vermochte dagegen die günstige Ausgangslage, die er sich als 14. der Qualifikation geschaffen hatte, am Freitag nicht in ein Topresultat umzumünzen. Gegen Aussenseiter Anze Semenic (118 m) aus Slowenien entschied Ammann das K.o.-Duell mit einem Sprung auf 125 m zwar klar zu seinen Gunsten, vermochte sich mit 123,5 m im zweiten Durchgang allerdings nicht mehr zu verbessern. Er klassierte sich letztlich im 17. Rang.

Eisenbichler geschlagen

Nach dem ersten Durchgang lediglich einen Platz vor Ammann lag der Tournee-Zweite Markus Eisenbichler. Der 27-jährige Deutsche sah den möglichen Tour-Sieg damit bereits mit seinem ersten Sprung in Innsbruck entschwinden. Der Bayer, bei den ersten beiden Tournee-Springen hinter Überflieger und Leader Ryoyu Kobayashi jeweils Zweiter, landete auf der Bergisel bei 129 m respektive 123,5 m, was ihm Rang 13 eintrug.

Favorit Kobayashi dagegen bewies auch in Innsbruck mit Sprüngen auf 136,5 und 131 m, dass er sich derzeit in bestechender Form befindet. Mit seinem ersten Sprung verpasste er den Schanzenrekord von 138 m um lediglich 1,5 m. Der 22-Jährige, der mit einem weiteren Sieg im abschliessenden Springen in Bischofshofen als dritter Athlet nach dem Deutschen Sven Hannawald (2002) und dem polnischen Vorjahressieger Kamil Stoch den «Grand Slam» schaffen könnte, gewann in Innsbruck mit 12,8 Punkten Vorsprung auf den Österreicher Stefan Kraft.

Der Gesamtsieg an der Vierschanzentournee ist Kobayashi an der letzten Station in Bischofshofen kaum mehr zu nehmen. Auch ein Blick in die Statistik legt nahe, dass das Talent aus Nordjapan das Erbe von Kazuyoshi Funaki antreten wird, der als bislang einziger Japaner vor 19 Jahren den Gesamtsieg an der Vierschanzentournee geholt hatte.

Für Kobayashi spricht, dass von den zehn Springern, die seit der ersten Austragung 1953 jeweils die ersten drei Springen zu ihren Gunsten hatten entscheiden können, einzig Kobayashis Landsmann Yukio Kasaya 1972 der Gesamtsieg verwehrt blieb. Allerdings nicht aus sportlichen Gründen, viel mehr verlangte der japanische Verband von Kasaya, die Tour nach dem dritten Springen abzubrechen, um sich in der Heimat auf die Winterspiele in Sapporo vorzubereiten.