Betschart/Hüberli in den Viertelfinals Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli befinden sich weiterhin in Topform. Am Major-Turnier in Wien steht das beste Schweizer Duo bereits wieder in den Viertelfinals.

Nina Betschart (links) und Tanja Betschart - im Bild während des erfolgreichen Heimturniers Mitte Juli in Gstaad (4. Rang) - stehen am Major-Turnier in Wien in den Viertelfinals (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Betschart/Hüberli waren beim zweiten World-Tour-Anlass der höchsten Kategorie nebst Gstaad nach zwei Siegen in der Vorrunde direkt in die Achtelfinals vorgestossen. Dort bezwangen die beiden Zentralschweizerinnen, die an der WM und am Heimturnier in Gstaad jeweils als Vierte geglänzt hatten, gegen die Polinnen Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek sicher in zwei Sätzen durch (21:13, 21:18).

In den Viertelfinals vom Freitagabend warten die als Nummer 2 gesetzten Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes aus Kanada auf Betschart/Hüberli. Die vier bisherigen Direktduelle zwischen den beiden Teams endeten jeweils zu Gunsten der Kanadierinnen. Zuletzt setzten sich Pavan/Humana-Paredes im WM-Halbfinal äusserst knapp in drei Sätzen (23:21, 17:21, 19:17) durch.

Ein Erfolgserlebnis feierten auch Mirco Gerson und Adrian Heidrich bei den Männern. Wie Betschart/Hüberli und wie in Gstaad beendeten sie die Vorrunde als Gruppensieger. In den Achtelfinals treffen Gerson/Heidrich, die dank einer Wildcard Aufnahme ins Tableau gefunden haben, auf die Russen Nikita Ljamin/Taras Myskiw oder die Niederländer Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde.