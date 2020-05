Bezina eine zweite Saison in Siders Der frühere Schweizer Nationalverteidiger Goran Bezina spielt noch eine zweite Saison in der Swiss League für Sierre.

Goran Bezina hängt noch eine zweite Saison in Siders an KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

(sda)

Der 40-Jährige war vor einem Jahr von Genève-Servette ins Unterwallis gewechselt. Er realisierte in 36 Swiss-League-Spielen 4 Tore und 10 Assists.

Der in Kroatien geborene Bezina spielte seit 2004 mit Ausnahme eines kurzen Abstechers in die KHL zu Zagreb bei Genève-Servette. Insgesamt bestritt er 877 Partien in der National League und 177 Länderspiele für die Schweiz.