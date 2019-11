Biel trotzt Mammutprogramm und steht im Cup-Halbfinal Biel steht im Schweizer Cup als erster Halbfinalist fest. Die Seeländer setzen sich trotz langer Absenzenliste zuhause gegen die SCL Tigers 4:3 durch.

Gilian Kohler (rechts) erzielte nach 25 Minuten das zwischenzeitliche 2:1 für Biel. Für den 19-jährigen Stürmer war es das erste Profigoal (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

(sda)

Die Entscheidung im ersten Cup-Duell zwischen diesen beiden Teams seit der Wiederbelebung des Wettbewerbs in der Saison 2014/15 fiel erst im Schlussdrittel. Das Siegtor für Biel erzielte Peter Schneider. Der Österreicher war in der 53. Minute nach einem Langnauer Scheibenverlust im Spielaufbau mit einem präzisen Handgelenkschuss erfolgreich. Zuvor gab das Heimteam dreimal einen Vorsprung preis.

Biel trotzte dem Mammutprogramm mit sieben Spielen in den letzten 14 Tagen und feierte den neunten Heimsieg in Folge gegen die SCL Tigers. Der aufgrund zahlreicher Absenzen geschwächte Champions-League-Viertelfinalist setzte sieben Spieler ein, die noch keine 21 Jahre alt sind. Mit Gilian Kohler (19) und Roman Karaffa (20) reihten sich zwei von ihnen unter die Torschützen. Für beide war es das erste Profigoal.

Der Halbfinal-Gegner von Biel am 15. Dezember wird am Dienstag ermittelt. In den restlichen Viertelfinal-Paarungen empfängt Davos den kriselnden Schweizer Meister Bern, Ajoie trifft als einziger verbliebener Unterklassiger zuhause auf die ZSC Lions und in Rapperswil-Jona kommt es zur Neuauflage des letzten Finals zwischen Titelverteidiger Zug und den Lakers.

Telegramm:

Biel - SCL Tigers 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

3105 Zuschauer. - SR Hebeisen/Dipietro, Progin/Gnemmi. - Tore: 4. Salmela (Pouliot) 1:0. 8. DiDomenico (Huguenin/Ausschluss Karaffa) 1:1. 25. Kohler (Rajala) 2:1. 36. Neukom (Diem) 2:2. 43. Karaffa (angezeigte Strafe) 3:2. 46. Earl (DiDomenico, Pesonen) 3:3. 53. Schneider 4:3. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Biel, 3mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers.

Biel: Paupe; Ulmer, Salmela; Kreis, Moser; Fey, Sataric; Prysi; Kohler, Pouliot, Rajala; Schneider, Tanner, Neuenschwander; Holdener, Fuchs, Kessler; Schläpfer, Karaffa, Wüest.

SCL Tigers: Punnenovs; Glauser, Leeger; Schilt, Blaser; Cadonau, Huguenin; Lardi; Kuonen, Maxwell, Sturny; DiDomenico, Berger, Pesonen; Diem, Earl, Neukom; Rüegsegger, In-Albon, Andersons.

Bemerkungen: Biel ohne Gustafsson, Hügli, Riat, Ullström, Brunner, Tschantré, Cunti, Rathgeb und Lüthi, (alle verletzt) sowie Künzle und Forster (beide geschont), SCL Tigers ohne Gagnon, Dostoinov, Schmutz und Erni (alle verletzt). - Pfostenschuss Blaser (45.). - SCL Tigers von 58:40 bis 60:00 ohne Torhüter.