Blaise Matuidi mit Coronavirus infiziert Ein weiterer Spieler der Serie A infiziert sich mit dem Coronavirus, diesmal ein prominenter: Es ist Blaise Matuidi, Innenverteidiger von Juventus Turin und Spieler von Weltmeister Frankreich.

Blaise Matuidi hat sich mit dem Coronavirus angesteckt KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

(sda)

Juventus Turin gab den Befund am Dienstag bekannt. Der Spieler lebe bei sich zuhause in einer freiwilligen Quarantäne. Es gehe ihm gut und er zeige keine Symptome der Infektion, schrieb der Klub in einem Communiqué.