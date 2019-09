Borussia Dortmund entlässt Leverkusen mit 0:4 Borussia Dortmund findet in der Bundesliga nach der Niederlage bei Union Berlin in die Spur zurück. Der 4:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen fällt auf so überzeugende Art aus, wie es das Ergebnis sagt.

Wieder einmal kollektiver Jubel in Dortmund: Marco Reus (rechts) feiert mit Jadon Sancho und Paco Alcacer (links) (Bild: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER)

(sda)

Dank dem Erfolg überholten die Borussen den FC Bayern, der RB Leipzig im Spitzenduell auswärts ein 1:1 zugestehen musste. Beide Tore fielen in der ersten Halbzeit. Robert Lewandowski traf schon zum siebten Mal in der noch jungen Saison. Mit dem Pausenpfiff glich Emil Forsberg per Foulpenalty aus. Der nach den Strapazen der Länderspiele ermüdete Coutinho wurde von Bayerns Trainer Niko Kovac erst wenige Minuten vor Schluss eingewechselt.

Paco Alcacer und Doppeltorschütze Marco Reus, zwei der besten Offensivkräfte im Kader von Trainer Lucien Favre, schossen bis zur 50. Minute Dortmunds vorentscheidende 2:0-Führung heraus. Die weiteren guten Szenen bis dorthin waren ebenfalls nur im Leverkusner Strafraum zu sehen. So traf Achraf Hakimi, der Alcacers 1:0 vorbereitet hatte, die Latte. Zu den Besten gehörte auch Jadon Sancho, der das 2:0 und das 3:0 vorbereitete.

Dortmund hat aus den letzten sechs Duellen mit Bayer Leverkusen in der Meisterschaft 16 Punkte geholt. Manuel Akanji konnte in Dortmunds Innenverteidigung die ganze Partie bestreiten, obwohl er zuletzt abgeschlagen gewesen war. Das zeugt davon, welch grosse Stücke Favre auf den jungen Schweizer Verteidiger hält.

Borussia Mönchengladbach siegte in Köln dank einem frühen Abstaubertor des französischen Goalgetters Alassane Pléa 1:0. In Gladbachs Startaufstellung standen vier Schweizer und drei Deutsche. Die zurzeit Gesetzten Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria spielten die ganze Partie - wie auch Breel Embolo.

Bei Eintracht Frankfurts 1:2-Niederlage in Augsburg fiel das Debüt von Djibril Sow in Frankfurts Startaufstellung nicht zufriedenstellend aus. Sow, der sich zu Beginn der Saisonvorbereitung verletzt hatte, wurde von seinem früheren Meistertrainer Adi Hütter in der Halbzeit ersetzt. Für Trainer Martin Schmidt und Offensivmann Ruben Vargas vom FC Augsburg war es der erste Saisonsieg.

Telegramme und Rangliste

Leipzig - Bayern München 1:1 (1:1). - 42'146 Zuschauer. - Tore: 3. Lewandowski 0:1. 45. Forsberg (Foulpenalty) 1:1. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Augsburg - Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0). - 28'513 Zuschauer. - Tore: 35. Richter 1:0. 43. Niederlechner 2:0. 73. Paciencia 2:1. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas, ohne Lichtsteiner (gesperrt). Eintracht Frankfurt bis 45. mit Sow, ohne Gelson Fernandes (Ersatz).

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4:0 (1:0). - 81'465 Zuschauer. - Tore: 29. Alcacer 1:0. 51. Reus 2:0. 83. Guerreiro 3:0. 90. Reus 4:0. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Union Berlin - Werder Bremen 1:2 (1:1). - 22'012 Zuschauer. - Tore: 5. Klaassen (Foulpenalty) 0:1. 14. Andersson (Handspenalty) 1:1. 55. Füllkrug 1:2. - Bemerkungen: Werder Bremen mit Lang. 55. Klaassen (Werder Bremen) verschiesst Foulpenalty.

Köln - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:1). - 50'000 Zuschauer. - Tore: 14. Pléa 0:1. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi/verwarnt, Zakaria und Embolo.

Mainz - Hertha Berlin 2:1 (0:0). - 22'798 Zuschauer. - Tore: 40. Quaison 1:0. 83. Grujic 1:1. 88. St. Juste 2:1. - Bemerkungen: Mainz bis 67. mit Edimilson Fernandes.

Rangliste: 1. RB Leipzig 3/9 (9:2). 2. Borussia Dortmund 4/9 (13:5). 3. Wolfsburg 4/8 (7:3). 4. Bayern München 3/7 (11:3). 5. Borussia Mönchengladbach 4/7 (5:4). 6. Bayer Leverkusen 4/7 (6:7). 7. SC Freiburg 3/6 (7:3). 8. Eintracht Frankfurt 4/6 (5:5). 9. Werder Bremen 4/6 (8:9). 10. Hoffenheim 3/4 (3:3). 10. Schalke 04 3/4 (3:3). 12. Fortuna Düsseldorf 4/4 (6:7). 13. Union Berlin 4/4 (5:8). 14. Augsburg 4/4 (6:10). 15. 1. FC Köln 4/3 (4:7). 16. Mainz 05 4/3 (4:13). 17. Paderborn 3/1 (4:7). 18. Hertha Berlin 4/1 (3:10).