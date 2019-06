Boston wehrt Matchball in St. Louis ab Die Boston Bruins erzwingen im Stanley-Cup-Final der NHL ein entscheidendes siebtes Spiel. Das Team aus Massachusetts gewinnt Spiel 6 bei den St. Louis Blues klar mit 5:1.

David Pastrnak erzielt das 4:1 für die Bruins (Bild: KEYSTONE/AP/JEFF ROBERSON)

(sda)

Die Entscheidung im Enterprise Center von St. Louis fiel im Schlussdrittel, in welchem die Bruins vom 1:0 auf 3:0 und schliesslich auf 5:1 davonzogen.

Die Tore erzielten Brad Marchand (9. Minute), Brandon Carlo (43.), Karson Kuhlmann (51.), David Pastrnak (55.) und Zdeno Chara (58.). Bostons Torhüter Tuukka Rask verbuchte 28 Paraden. Für den zwischenzeitlichen 1:3-Anschlusstreffer der Blues sorgte Ryan O'Reilly (53.).

In der Serie steht es nach sechs Partien damit 3:3. Die Meisterschaftsentscheidung fällt somit erst in der Belle in der Nacht auf Donnerstag in Boston.