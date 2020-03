Bundesliga will Spielbetrieb nächste Woche unterbrechen Die Deutsche Fussball Liga will wegen der derzeitigen Coronavirus-Pandemie ab kommenden Dienstag bis vorerst am 2. April die Bundesliga-Saison unterbrechen. In Frankreich wird per sofort pausiert.

Auch in der Bundesliga ruht der Ball nach diesem Wochenende KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

(sda/dpa)

Das DFL-Präsidium wird diesen Vorschlag am Montag den Profiklubs unterbreiten. «Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen - aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Vereine existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte», hiess es von der DFL dazu. Die 26. Runde am Wochenende soll noch planmässig und ohne Zuschauer so weit wie möglich stattfinden.

Am Donnerstagabend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bevölkerung wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus zu drastischen Einschnitten aufgefordert und damit indirekt auch die Fussball-Verantwortlichen noch stärker in die Pflicht genommen. Wo immer möglich sollten die Menschen auf Sozialkontakte verzichten, sagte Merkel. Auch «alle nicht notwendigen» Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern sollten abgesagt werden.

Ligue 1 und Ligue 2 unterbrochen

In Frankreich wird per sofort in den höchsten beiden Ligen kein Fussball mehr gespielt. Diesen Entscheid fällte der französische Profiliga-Verband LFP. Bislang war vorgesehen, bis am 15. April ohne Zuschauer zu spielen.