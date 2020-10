Camille Balanche fährt in die Top Ten Im ersten Rennen nach ihrem überraschenden WM-Titel vor einer knappen Woche klassiert sich die Neuenburger Mountainbikerin Camille Balanche beim Downhill-Weltcup in Maribor auf Platz 8.

Camille Balanche gibt Vollgas. (Archivaufnahme) KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Die 30-Jährige verlor bei der ersten von vier Weltcup-Prüfungen in dieser Saison gut 21 Sekunden auf die Siegerin, die Französin Marine Cabirou. Am Sonntag steht in der slowenischen Stadt ein zweiter Wettkampf im Programm.