City und Chelsea fassen Mut für die Königsklasse Der FC Chelsea fängt sich drei Tage vor dem Schlagerspiel der Champions League gegen Bayern München etwas auf. Die Blues gewinnen in der Meisterschaft das Londoner Duell gegen Tottenham Hotspur 2:1.

Chelseas Spieler nach dem befreienden 1:0 von Olivier Giroud KEYSTONE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

(sda)

Joker Gabriel Jesus erlöste das Team von Pep Guardiola mit dem 1:0 in der 80. Minute. Der 22-jährige Angreifer war nur drei Minuten vor seinem Tor für Sergio Agüero, der nach einer Stunde vom Penaltypunkt aus an Kaspar Schmeichel gescheitert war, in die Partie gekommen.

Während City nach der Pause die bessere Mannschaft stellte, war vor der Pause das Heimteam einem Tor näher. Die beste Chance verpasste Liga-Topskorer James Vardy, als er nach acht Minuten den Pfosten traf. Neben Manchester City, das am Mittwoch für das Schlagerspiel der Champions League zu Real Madrid reist, tankte auch das viertklassierte Chelsea Mut für seine bevorstehende Aufgabe in der Königsklasse.

Die Blues, die in drei Tagen in London den FC Bayern München empfangen, gewannen in der Meisterschaft das Lokalduell gegen Tottenham Hotspur 2:1. Dank dem Sieg gegen den Lokalrivalen erhöhte Chelsea die Chance, unabhängig von einem möglichen Ausschluss Manchester Citys, sich über die Meisterschaft auch für die kommende Champions-League-Kampagne zu qualifizieren.

Bei Newcastle United kam Fabian Schär zu seinem ersten Meisterschaftseinsatz in der Startaufstellung seit Jahresbeginn. Bei der 0:1-Niederlage gegen Crystal Palace verursachte der Schweizer Internationale den Freistoss, den Patrick van Aanholt zum einzigen Tor des Spiels nutzte.

Telegramm und Rangliste

Chelsea - Tottenham Hotspur 2:1 (1:0). - 40'608 Zuschauer. - Tore: 15. Giroud 1:0. 49. Alonso 2:0. 89. Rüdiger (Eigentor) 2:1.

Crystal Palace - Newcastle United 1:0 (1:0). - Tor: 44. Van Aanholt 1:0. - Bemerkungen: Newcastle United mit Schär. 95. Rote Karte Lazaro (Newcastle United/Notbremse).

Leicester City - Manchester City 0:1 (0:0). - 32'068 Zuschauer. - Tor: 80. Gabriel Jesus 0:1. - Bemerkungen: 8. Pfostenschuss Vardy (Leicester City). 62. Agüero (Manchester City) scheitert mit Penalty an Torhüter Schmeichel.

Rangliste: 1. Liverpool 26/76 (61:15). 2. Manchester City 27/57 (68:29). 3. Leicester City 27/50 (54:27). 4. Chelsea 27/44 (45:37). 5. Tottenham Hotspur 27/40 (44:36). 6. Sheffield United 27/40 (29:25). 7. Manchester United 26/38 (38:29). 8. Burnley 27/37 (33:39). 9. Wolverhampton 26/36 (35:32). 10. Everton 26/36 (34:38). 11. Arsenal 26/34 (36:34). 12. Southampton 27/34 (34:48). 13. Crystal Palace 27/33 (24:32). 14. Newcastle United 27/31 (24:41). 15. Brighton & Hove Albion 27/28 (32:39). 16. Bournemouth 27/26 (26:43). 17. Aston Villa 27/25 (34:52). 18. West Ham United 26/24 (30:45). 19. Watford 26/24 (24:40). 20. Norwich City 26/18 (24:48).