Langlauf Cologna läuft im Val Müstair aufs Podest Dario Cologna meldet sich zurück. Der vierfache Olympiasieger läuft im Val Müstair in der 2. Etappe der Tour de Ski aufs Podest - erstmals seit dem Dezember 2019 in Davos.

Dario Cologna hat Grund zur Freude. KEYSTONE/EDDY RISCH

(sda)

Der Schweizer belegte im Massenstartrennen über 15 km klassisch den 2. Rang. Cologna, der in der Verfolgergruppe vom Sturz von drei Russen profitierte, büsste auf den Sieger Alexander Bolschunow 23 Sekunden ein.

Cologna war von Beginn an in der Spitze präsent. Als der Favorit Bolschunow in der letzten Runde vehement Angriff, war Cologna in seiner Heimat auf sich alleine gestellt. Die weiteren Russen verweigerten die Nachführarbeit. Dies sollte sich rächen. Erst in der Abfahrt zum Ziel setzten sich drei Russen vor Cologna und schickten sich an, einen Vierfachsieg zu realisieren. In der letzten Kurve vor der Ebene gerieten sich die Russen jedoch ins Gehege. Zwei stürzten, einer musste die Loipe Richtung Tiefschnee verlassen. Cologna konnte gerade noch ausweichen.

Im Tour-de-Ski-Klassement ist Cologna neu Vierter. Die Chancen stehen gut, dass er das Val Müstair auf einem Podest-Zwischenrang verlassen wird. Bolschunow geht am Sonntag mit einer Minute Vorsprung auf seinen Team-Kollegen Artem Malzew ins Verfolgungsrennen. Cologna folgt mit einem Handicap von 1:11 Minuten. Die Läufer zwischen den Positionen 2 bis 16 sind bloss durch eine Minute getrennt. Unter ihnen ist auch Jonas Baumann als 13. (1:55 Rückstand).