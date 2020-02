Coronavirus fordert Geisterspiele in Ambri und Lugano Das Coronavirus beschäftigt auch das Schweizer Eishockey. In der National League finden am Wochenende zwei Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Das Coronavirus beschäftigt das Schweizer Eishockey KEYSTONE/MANUEL LOPEZ

(sda)

Dies gab die Tessiner Regierung bekannt. Betroffen sind die Partie Ambri-Piotta gegen Davos am Freitag sowie das Derby zwischen Lugano und Ambri am Samstag. Lugano kämpft in den letzten beiden Runden der Qualifikation noch um einen Playoff-Platz.

Ebenfalls abgesagt wurden im Tessin sämtliche noch bevorstehende Fasnachtsveranstaltungen.