Cristiano Ronaldo wird zur Kasse gebeten Cristiano Ronaldo akzeptiert vor einem Gericht in Madrid eine Busse von 18,8 Millionen Euro und eine zur Bewährung ausgesetzte Gefängnisstrafe von zwei Jahren.

Cristiano Ronaldo mit Partnerin Georgina Rodriguez auf dem Weg zum Gericht in Madrid (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON) Der Schein trügt: Cristiano Ronaldo muss nicht hinter Gitter (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON) Medienrummel vor dem Gerichtsgebäude in Madrid (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/EMILIO NARANJO) Cristiano Ronaldo: vorher und nachher in Freiheit (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON) Cristiano Ronaldo gibt Autogramme - nach dem Gerichtstermin (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/EMILIO NARANJO) 5 Bilder Cristiano Ronaldo wird zur Kasse gebeten

(sda/apa/reuters)

Der 33-jährige Portugiese, der im vergangenen Sommer von Real Madrid zu Juventus Turin gewechselt hatte, einigte sich mit den spanischen Behörden auf diesen Vergleich.

Die Staatsanwaltschaft in Madrid hatte dem Superstar vorgeworfen, über ein Geflecht aus Briefkastenfirmen auf den britischen Jungferninseln und in Irland 14,7 Millionen Euro am spanischen Fiskus vorbeigeschleust zu haben. Ohne die Ende Juli 2018 ausgehandelte Einigung hätten dem fünffachen Weltfussballer des Jahres eine Strafe von mindestens 28 Millionen Euro und bis zu dreieinhalb Jahre Gefängnis gedroht.

Ronaldo fuhr am Morgen in einem schwarzen Van vor und betrat ganz in Schwarz gekleidet das Gerichtsgebäude. Hand in Hand mit seiner Lebenspartnerin Georgina Rodriguez verteilte der Portugiese, der im vergangenen Jahr von Real Madrid zu Juventus Turin gewechselt war, lächelnd Autogramme an seine Fans. «Es geht mir blendend», sagte er.