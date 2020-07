Dalic bleibt bis Ende 2022 kroatischer Nationalcoach Zlatko Dalic bleibt Trainer des WM-Zweiten Kroatien. Der kroatische Verband verlängert den Vertrag mit dem Coach bis nach der WM in Katar Ende 2022.

Zlatko Dalic bleibt bis Ende 2022 kroatischer Nationaltrainer KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC

(sda/dpa)

Der 53-Jährige hatte das Team im Oktober 2017 übernommen und an der WM in Russland bis in den Final geführt. Dort unterlagen die Kroaten mit 2:4 gegen Frankreich. Auch für die ins nächste Jahr verschobene EM-Endrunde ist die Mannschaft von Dalic qualifiziert.