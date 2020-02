Daniel Yule scheidet in Chamonix aus Erstmals seit fast zwei Jahren scheidet Daniel Yule in einem Weltcup-Slalom wieder aus. Der Walliser scheitert in Chamonix, nachdem er im im ersten Lauf Bestzeit realisierte hat.

(sda)

Der Sieg ging so an den Franzosen Clément Noël, der in seinem Heimrennen triumphierte und so den sechsten Weltcupsieg, den dritten in diesem Winter, errang. Noël siegte vor dem Norweger Timon Haugan und dem Österreicher Adrian Pertl, die beide erstmals auf dem Podium vertreten waren.

Ramon Zenhäusern war nach dem Ausfall von Yule als Fünfter bester Schweizer. Punkte gab es zudem für Loïc Meillard (13.) und Reto Schmidiger (15.)