Das Schweizer Langlauf-Team freut sich auf fünf Heimrennen Der Langlauftross eröffnet seine Saison am Wochenende im finnischen Kuusamo. Insgesamt fünf Rennen werden in diesem Winter in der Schweiz gelaufen.

Die Schweizer Equipe freut sich auf den Winter. KEYSTONE/EDDY RISCH

(sda)

Das Coronavirus hat in den Weltcup-Kalender bereits eine Bresche geschlagen. Die Wettkämpfe in Lillehammer von übernächster Woche wurden abgesagt. Somit verliert sich der Tross nach Kuusamo bis zum Weltcup-Wochenende Mitte Dezember in Davos wieder aus den Augen. Mit dem Start zur Tour de Ski vom 1. bis 3. Januar im Val Müstair kommt die Schweiz mit einer weiteren Destination zum Zug.

Die Weltmeisterschaften finden vom 23. Februar bis 7. März in Oberstdorf statt. Insbesondere die Männer müssen dort eine Scharte auswetzen. Bei der letzten WM 2005 im Allgäu kassierten sie die Höchststrafe. Die Schweizer Staffel wurde überrundet aus dem Rennen genommen.

Das Saisonfinale steigt - so der Plan - mit den Olympia-Testrennen auf den Loipen der Spiele 2022 in Peking.

Die Termine dieses Winters: Männer...

Saison 2020/21. Weltcup. Männer. November. 27. Kuusamo/Ruka (FIN): Sprint (c/Ruka-Triple). - 28. Kuusamo/Ruka: 15 km (c/Ruka-Triple). - 29. Kuusamo/Ruka: 15 km (f/Verfolgung/Ruka-Triple).

Dezember. Lillehammer (NOR/4. bis 6.): abgesagt. - 12. Davos (SUI): Sprint (f). - 13. Davos: 15 km (f). - 19. Dresden (GER): Sprint (f). - 20. Dresden, Teamsprint (f).

Januar. 1. Val Müstair (SUI/Tour de Ski): Sprint (f). - 2. Val Müstair (Tour de Ski): 15 km (c/Massenstart). - 3. Val Müstair (Tour de Ski): 15 km (f/Verfolgung). - 5. Toblach (ITA/Tour de Ski): 15 km (f). - 6. Toblach (Tour de Ski): 15 km (c/Verfolgung). - 8. Val di Fiemme (ITA/Tour de Ski): 15 km (c/Massenstart). - 9. Val di Fiemme (Tour de Ski): Sprint (c). - 10. Val di Fiemme (Tour de Ski): 9 km (f/Massenstart, Anstieg Alpe Cermis). - 16. Ulricehamn (SWE): Sprint (f). - 17. Ulricehamn: Team-Sprint (f). - 23. Lahti (FIN): Skiathlon. - 24. Lahti: Staffel. - 30. Falun (SWE): 15 km (c). - 31. Falun: Sprint (c).

Februar: 6. und 7. Reservetage in Folge von Absagen. - 20. Nove Mesto (CZE): Sprint (c). - 21. Nove Mesto: 15 km (f).

März. 12. Oslo (NOR): Sprint (c). - 14. Oslo: 50 km (f/Massenstart). - 19. Peking (CHN): Sprint (f/Saisonfinale). - 20. Peking: Skiathlon (Saisonfinale). - 21. Peking: 15 km (c/Verfolgung/Saisonfinale).

.. und Frauen.

November: 27. Kuusamo/Ruka: Sprint (c/Ruka-Triple). - 28. Kuusamo/Ruka: 10 km (c/Ruka-Triple). 29. Kuusamo/Ruka: 10 km (f/Verfolgung/Ruka-Triple).

Dezember: Lillehammer (4. bis 6.), abgesagt. - 12. Davos: Sprint (f). - 13. Davos: 10 km (f). - 19. Dresden: Sprint (f). - 20. Dresden, Teamsprint (f).

Januar: 1. Val Müstair (Tour de Ski): Sprint (f). - 2. Val Müstair (Tour de Ski): 10 km (c/Massenstart). - 3. Val Müstair (Tour de Ski): 10 km (f/Verfolgung). - 5. Toblach (Tour de Ski): 10 km (f). - 6. Toblach (Tour de Ski): 10 km (c/Verfolgung). - 8. Val di Fiemme (Tour de Ski): 10 km (c/Massenstart). - 9. Val di Fiemme (Tour de Ski): Sprint (c). - 10. Val di Fiemme (Tour de Ski): 9 km (f/Massenstart, Anstieg Alpe Cermis). 16. Ulricehamn: Sprint (f). - 17. Ulricehamn: Team-Sprint (f). - 23. Lahti: Skiathlon. - 24. Lahti: Staffel. - 30. Falun: 10 km (c). - 31. Falun: Sprint (c).

Februar: 6. und 7. Reservetage in Folge von Absagen. - 20. Nove Mesto: Sprint (c). - 21. Nove Mesto: 10 km (f).

März. 12. Oslo: Sprint (c). - 13. Oslo: 30 km (f/Massenstart). - 19. Peking: Sprint (f/Saisonfinale). - 20. Peking: Skiathlon (Saisonfinale). - 21. Peking: 10 km (c/Verfolgung/Saisonfinale).

Weltmeisterschaften

Oberstdorf (GER). Weltmeisterschaften. 25 Februar: Sprint, Männer und Frauen (c). - 27. Februar: Skiathlon, Männer und Frauen. - 28. Februar: Team-Sprint, Männer und Frauen (f). - 2. März: 10 km, Frauen (f, Einzelstart). - 3. März: 15 km, Männer (f/Einzelstart). - 4. März: Staffel, Frauen. - 5. März: Staffel, Männer. - 6. März: 30 km, Frauen (c/Massenstart). - 7. März: 50 km, Männer (k/Massenstart).

c = klassisch, f = Skating/freie Technik