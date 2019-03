Dem HCD gelingt das Break zum 2:0 Der HC Davos macht einen zweiten Schritt in Richtung Klassenerhalt. Mit dem 5:3-Sieg bei den Rapperswil-Jona Lakers realisiert der Rekordmeister das Break zur 2:0-Führung in der Playout-Serie.

Erbitterter Zweikampf zwischen dem Davoser Verteidiger Magnus Nygren (links) und Lakers-Stürmer Fabian Brem (Bild: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER)

(sda)

Fünf verschiedene Spieler trafen für die Bündner. Das siegbringende 4:3 für die Gäste erzielte Luca Hischier zehn Minuten vor Spielende. Der Bruder des NHL-Topspielers Nico Hischier hatte sich dabei unbedrängt im Rapperswiler Slot entfalten können. Fünf Sekunden vor Spielende stellte Andres Ambühl mit einem Schuss ins leere Tor das Schlussresultat her.

Davos erwies sich erneut als kaltblütiger und besass in Captain Ambühl einen dominanten Leader. Die Bündner nutzten die Unaufmerksamkeiten der Gastgeber rigoros aus. So machten sie im Mitteldrittel innerhalb von 19 Sekunden aus einem 1:2 ein 3:2. Marc Wieser in Überzahl und Benjamin Baumgartner nach einem vorangehenden Sololauf von Andres Ambühl sorgten mit ihren Toren für den Umschwung.

Bereits in Spiel 1 der Serie hatte Davos aus einem 1:2 ein 3:2 gemacht. Und bereits damals war der HCD-Torschütze zum (damals siegsichernden) 3:2 mit Baumgartner der 18-jährige österreichische Center mit Schweizer Lizenz gewesen.

Marc Wieser hatte beim vorangehenden 2:2 mit der Verwertung des Abprallers in Überzahl eine einzige Unsicherheit von Lakers-Goalie Melvin Nyffeler kaltblütig ausgenützt.

Die Lakers waren bereits nach 46 Sekunden in Rückstand geraten, als Marc Aeschlimann eine mustergültige Vorarbeit von Inti Pestoni verwertete. Doch die Lakers antworteten 58 Sekunden später mit dem 1:1 durch Jan Mosimann und gingen dann in der 11. Minute durch Kevin Clark im Powerplay gar in Führung. Die Lakers nutzten dabei die erste Strafe der Partie zu diesem Treffer.

Rapperswil-Jona Lakers - Davos 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

4824 Zuschauer. - SR Tscherrig/Dipietro, Kaderli/Castelli. - Tore: 1. (0:46) Aeschlimann (Pestoni) 0:1. 2. Mosimann (Mason) 1:1. 11. Clark (Wellman/Ausschluss Jung) 2:1. 27. (26:26) Marc Wieser (Du Bois/Ausschluss Iglesias) 2:2. 27. (26:45) Baumgartner (Ambühl) 2:3. 49. Profico (Casutt, Knelsen) 3:3. 50. Hischier 3:4. 60. (59:55) Ambühl 3:5 (ins leere Tor) 3:5. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona, 3mal 2 Minuten gegen Davos. - PostFinance-Topskorer: Wellman; Ambühl.

Rapperswil-Jona: Nyffeler; Hächler, Maier; Helbling, Gurtner; Iglesias, Schmuckli; Gähler, Berger; Kristo, Wellman, Brem; Clark, Schlagenhauf, Schweri; Profico, Knelsen, Casutt; Mosimann, Mason, Hüsler.

Davos: Lindbäck; Du Bois, Paschoud; Stoop, Heldner; Nygren, Jung; Kundratek; Rödin, Baumgartner, Ambühl; Marc Wieser, Corvi, Meyer; Pestoni, Aeschlimann, Hischier; Bader, Egli, Kessler; Frehner.

Bemerkungen: Lakers ohne Hollenstein und Gilroy (beide verletzt), Davos ohne Sandell, Dino Wieser (beide verletzt) und Lindgren (überzähliger Ausländer). - 27. Timeout Lakers. - Pfosten: 58. Nygren. - Lakers von 59:01 bis 59:55 ohne Torhüter.